أخبار سوريا

الجيش السوري يعلن التصدي لصواريخ إسرائيلية فوق القنيطرة

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية في وقت مبكر، الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ إسرائيلية فوق محافظة القنيطرة في جنوب غرب البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر عسكري القول “في تمام الساعة 0030 بعد منتصف الليلة، رصدت وسائط دفاعنا الجوي حركة طيران حربي إسرائيلي قادم من شمال فلسطين المحتلة باتجاه صيدا، وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى”.

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وأضاف المصدر أنه تم اعتراض الصواريخ بنجاح، وفق ما نقلت “رويترز”.

وفي فبراير الماضي، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط صواريخ “معادية” على محيط مطار دمشق الدولي، جرى إطلاقها من هضبة الجولان المحتلة.

وأطلقت إسرائيل مئات الصواريخ على سوريا في السنوات الأخيرة مستهدفة فصائل مسلحة تدعمها إيران في سوريا، وعتادا أرسلته جماعة حزب الله اللبنانية المؤيدة لإيران.

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