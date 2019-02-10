الدفاع الأرمنية: 83 خبيرًا في نزع الألغام الى سوريا

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أعلن متحدث باسم ​وزارة الدفاع​ في ​أرمينيا​، أن بلاده أرسلت إلى ​سوريا​ فريقا من الخبراء في مجال إزالة المفرقعات وتقديم المساعدات الطبية.

ونقلت شبكة “​فوكس نيوز​” الأميركية عن المتحدث قوله إن “بعض هؤلاء الخبراء سوف يتولون مهمة إزالة ​الألغام​ من ​مدينة حلب​ الواقعة شمال سوريا وإن الفريق الأرمينى، المكون من 83 شخصا، يضم أيضا خبراء في مجال الخدمات الطبية والأمنية”، مشيرا الى أن “​روسيا​ تولت نقل الخبراء الأرمن الى سوريا وتقديم الخدمات اللوجستية، الامداد والتموين اليهم”.

المصدر وكالات