السفير القطري في روسيا: من حق إيران الدفاع عن مصالحها في سوريا

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لا يزال نظام تميم يسير تحت عباءة سيده الملالي، حيث قال سفير قطر لدى روسيا فهد بن محمد العطية إنه يحق لإيران الدفاع عن مصالحها في سوريا، لكن يجب ألا تزرع بذور الفتنة الطائفية.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء “انترفاكس” الروسية، أوضح العطية أن “إيران مثلها مثل أي دولة أخرى لها مصالح مشروعة ونحن لا نمانع حماية هذه المصالح”.

العطية عاد وهاجم نظام الرئيس السوري بشار الأسد بسبب إفساحه المجال للتدخلات الخارجية، واتهمه بقتل 700 ألف سوري وتشريد الملايين، وذلك في تجاهل واضح من قبل السفير القطري لدور بلاده التخريبي في سوريا.

فهد العطية تناسى التمويل القطري للجماعات الإرهابية لتفكيك بلاد الشام، حيث مولت الدوحة جبهة النصرة ونسقت مع ميليشيات الإخوان، على أمل السيطرة على الحكم في دمشق. كما عملت قطر على تأجيج الحرب الأهلية والمتاجرة بدماء الضحايا على المنابر الدولية.