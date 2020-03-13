السلطات السورية تعلن عن سلسلة إجراءات للوقاية من تفشي “كورونا”

أعلنت السلطات السورية الجمعة سلسلة إجراءات للوقاية من احتمال تفشي فيروس كورونا المستجد في البلد، ولم تعلن فيه رسميا أي إصابة بعد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.

وفي ختام اجتماع وزاري برئاسة رئيس الوزراء عماد خميس، أعلنت السلطات “تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقنية العامة والخاصة…ابتداء من يوم 14 مارس ولغاية الخميس 2 أبريل”.

وتقرر كذلك “إيقاف كل النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية” في البلاد، وفرضت السلطات أيضا منع “تقديم النراجيل في المقاهي والمطاعم”.

وذكرت الوكالة أن عدد العاملين في القطاع العام سيخفض بنسبة 40 بالمئة، وسيجري خفض ساعات العمل إلى ما بين الساعة 9:00 و14:00.

وقالت الحكومة السورية إنه سيجري تجهيز مراكز حجر صحي “بمعدل مركزين في كل محافظة”، بحسب سانا، في حين لم تعلن سوريا حتى الآن تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة بالفيروس.

وأكد وزير الصحة السوري الجمعة عدم وجود أي إصابة بكوفيد-19 في بلاده، وفق سانا.

ويثير احتمال تفشي الفيروس القلق خصوصا بالنسبة لمنطقة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا، التي نزح منها نحو مليون شخص منذ ديسمبر، مع بدء عمليات عسكرية هناك.