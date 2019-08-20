المعارضة السورية تنسحب من خان شيخون وريف حماة الشمالي

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أفاد مراسل “العربية” الثلاثاء، بأن قوات المعارضة السورية انسحبت من خان شيخون في ريف إدلب، ومن مناطق بريف حماة الشمالي.

كذلك أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن خان شيخون باتت شبه خالية من السكان بعد توغل النظام فيها، حيث اقتحمت قوات الأسد وحلفاؤه بلدة خان شيخون في محافظة إدلب، محققين تقدما على المعارضة في البلدة التي تستعر فيها معارك برية ليل الاثنين.

وقال المرصد السوري حينها إن القوات الحكومية سيطرت على أحياء البلدة الشمالية والشرقية.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن النظام قرر دخول قواته من الجهة الشمالية الغربية للمدينة بدعم مباشر من القوات الروسية وسط مواجهات عنيفة من الفصائل المقاتلة التي تحاول إخراج قوات النظام من مبان سيطر عليها.