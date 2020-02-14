المعارضة السورية تنشر صوراً لطياري النظام القتلى

نشرت فصائل المعارضة السورية في ريف حلب الغربي، اليوم الجمعة، صوراً لضباط الطيارين التابعين للنظام السوري الذين لقوا حتفهم بإسقاط مروحيتهم في المنطقة.

وأظهرت الصور بطاقات للطيارين القتلى، وهم: “النقيب الطيار بشار عيسى” من بلدة المزيرعة بريف اللاذقية، و”النقيب الطيار طارق علي” من مدينة دمشق، و”المساعد ميلاد سليمان” من مدينة نُبّل في حماة. وفي وقت سابق، أسقطت طائرة لجيش الأسد في قرية قبتان الجبل القريبة من مدينة دارة عزة غرب حلب.