المعارضة تصدّ هجومين للنظام السوري في ريفَي حماة وإدلب

صدّت المعارضة السورية المسلحة، مساء أمس الخميس، لهجومين من قوات النظام السوري في ريف إدلب الشرقي وريف حماة الشمالي الغربي، فيما أصيب مدني جراء قصف مدفعي من النظام على ريف إدلب الغربي شمال غربي سورية.

وقالت مصادر عسكرية، لـ”العربي الجديد”، إنّ فصائل المعارضة ضمن “الجبهة الوطنية للتحرير” تصدّت لهجوم من قوات النظام السوري على محور قرية البدرية في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأوضحت المصادر أنّ المعارضة كبدت قوات النظام خسائر بشرية، ما أجبره على التراجع إلى النقاط التي تقدم منها في محور سهل الغاب شمال غربي حماة.

وتزامن الهجوم من قوات النظام مع قصف مدفعي على محاور قرى وبلدات جرجناز بريف إدلب الجنوبي الشرقي، والناجية وتحتايا وحيش والشيخ إدريس ومعصران وأم جلال والرفة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأفاد مصدر من الدفاع المدني السوري، لـ”العربي الجديد”، بإصابة مدني بجروح، جراء قصف مدفعي من قوات النظام على بلدة الناجية في ريف إدلب الغربي.

وجاء ذلك عقب تصدي المعارضة المسلحة مع “هيئة تحرير الشام”، لهجوم من قوات النظام على محور “الكتيبة المهجورة” في ريف إدلب الشرقي، فيما قصفت الفصائل مواقع للنظام في مطار أبو الظهور وقرية أبو الظهور ومناطق في محيطها.