المعارضة: نظام الأسد تحوّل إلى ميليشيات إرهابية

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رأت المعارضة السورية في بيان مشترك للجبهة الوطنية للتحرير والجيش الوطني ردت فيه على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن النظام السوري أن نظام الأسد تحوّل إلى ميليشيات إرهابية.

وأشار البيان إلى أن المقاتلات الروسية كانت تحرق القرى والبلدات في أرياف حماة وإدلب وترتكب أشنع المجازر، وذلك بالتزامن مع صدور البيان الختامي لمؤتمر أستانة.

واعتبر البيان أن قصف المدنيين، وهدم المساجد، والمنازل، والمدارس، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ليس مؤشرا على الانتصار.

كما أكد أن استمرار الدعم الروسي للنظام السوري يعني دوام القتل والتدمير، مشيراً إلى أن المقاومة مستمرة حتى في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام.