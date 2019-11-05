المنطقة الآمنة في سوريا:دورية روسية-تركية..و”الوحدات” لم تنسحب
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “بدأت الدورية المشتركة الثانية للشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية عملها في المنطقة الحدودية الجديدة، الواقعة على بعد بضعة كيلومترات شمال قرية عين العرب”. وأضاف البيان: “يبلغ إجمالي طول طريق الدورية أكثر من 160 كيلومترا، عبر مناطق بندر خان وقرية شيوخ فوقاني في عين العرب”.
وتعد هذه الدورية الثانية بعد أن سير الطرفان في 1 تشرين الثاني دورية مشتركة عند الشريط الحدودي مع تركيا في ريفي عامودا والدرباسية.
ويأتي تنفيذ الدوريات المشتركة وفقا للمذكرة الروسية-التركية، التي وقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في 22 أكتوبر الماضي بمدينة سوتشي.
من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المقاتلين الأكراد لم ينسحبوا من “المنطقة الآمنة” المخطط لها في شمال شرق سوريا، على الرغم من الاتفاقات التركية مع روسيا والولايات المتحدة.
وأضاف أردوغان، الثلاثاء، أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية: “نعلم مازال هنالك إرهابيون داخل حدود المنطقة الآمنة التي حددناها .. هذه المنطقة ما زالت غير مطهرة من الإرهابيين”.
وتابع أردوغان أن “وحدات حماية الشعب” الكردية بقيت في تل رفعت ومنبج وشرق رأس العين، على الرغم من الاتفاقات المبرمة، منوها بأن أنقرة ستلتزم باتفاقها بقدر ما ستفي الولايات المتحدة وروسيا بوعودهما.
ولفت أردوغان إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تتعاون مع “وحدات حماية الشعب” الكردية داخل سوريا وبالقرب من المنطقة الحدودية التي اتفقت واشنطن وتركيا على إخلائها من المقاتلين الأكراد.
وتوجه أردوغان بكلمته لواشنطن: “عندما لا تدرجون في تقاريركم تنظيم “ي ب ك/بي كا كا” على أنه إرهابي، هل تصبح هذه التنظيمات الملطخة أيديها بالدماء بريئة؟ بالطبع لا”.