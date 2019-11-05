المنطقة الآمنة في سوريا:دورية روسية-تركية..و”الوحدات” لم تنسحب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، عن تسيير الوحدات الروسية والتركية للدورية المشتركة الثانية، في منطقة عين العرب “كوباني” شمال شرقي سوريا عند الحدود التركية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “بدأت الدورية المشتركة الثانية للشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية عملها في المنطقة الحدودية الجديدة، الواقعة على بعد بضعة كيلومترات شمال قرية عين العرب”. وأضاف البيان: “يبلغ إجمالي طول طريق الدورية أكثر من 160 كيلومترا، عبر مناطق بندر خان وقرية شيوخ فوقاني في عين العرب”.

وتعد هذه الدورية الثانية بعد أن سير الطرفان في 1 تشرين الثاني دورية مشتركة عند الشريط الحدودي مع تركيا في ريفي عامودا والدرباسية.

ويأتي تنفيذ الدوريات المشتركة وفقا للمذكرة الروسية-التركية، التي وقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في 22 أكتوبر الماضي بمدينة سوتشي.