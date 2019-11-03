النظام السوري يدرس ربط اللاذقية بـ”ميناء الخميني”

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قالت صحيفة سورية مقربة من النظام الأحد، إن الدراسات مستمرة لربط ميناء “الخميني” الإيراني بميناء “اللاذقية”.

وذكرت صحيفة “الوطن” أن تقارير وزارة النقل تشير إلى أن “المناقشات تتواصل بشأن مشروع ربط ميناء الخميني الواقع في الجانب الإيراني من مياه الخليج، بميناء اللاذقية المطل على البحر المتوسط”، إلى جانب ربط مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية بطول 32 كيلومترا بتنفيذ وتمويل من إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “سيكتمل بربط شلمجة بميناء الخميني وربط البصرة بميناء اللاذقية”، مضيفة أن “الخط الحديدي الواصل بين دير الزور والطابية والبوكمال، قيد الإنشاء وبمواصفات فنية عالمية حديثة من حيث السرعة والبنى التحتية”.

وأفادت بأن “الخط تعرض في أغلب أجزائه للتدمير والتخريب، لذلك يحتاج إلى إعادة تأهيل ما دمرته الحرب، واستكمال تنفيذ الأعمال المتبقية لوضعه في الاستثمار”، مؤكدة أن “هذا الخط يعتبر جزءا من محور النقل الدولي غرب- شرق الموانئ السورية عبر حلب إلى العراق وإيران ودول شرق آسيا”.