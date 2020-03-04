بالصور: فرقة قناصين درّبتهم روسيا في إدلب.. اصطادتهم المُسيرات التركية

نقل موقع “زمان الوصل” أن المُسيرات التركية قتلت مجموعة القناصين التابعة للفرقة “25 مهام خاصة” على أطراف بلدة “كفرعويد” جنوب إدلب، إثر غارة بصواريخ موجهة من قبل الطائرات المُسيرة على مقر تابعة للفرقة قبل يومين.

كما حصلت “زمان الوصل” على أسماء القتلى وعلى رأسهم قائد مجموعات القناصين في الفرقة “25 مهام خاصة” المُسلح “باسم خريبوق” الملقب بـ”أبو جعفر”، والذي ينحدر من قرية “بللين” الواقعة بالقرب من مدينة “مصياف” غرب حماة، والذي عُين قائداً للفرقة من جديد، بعد إصابة القائد السابق “ماهر شقوف”.

كما قُتل برفقة “خريبوق” كل من “نهاد جمل”، و “منذر علي”، و “جعفر علي”، و “يعقوب إبراهيم”، و “علي حمزة شدود” نتيجة الغارة التركية. وتعتبر فرقة القناصين من أبرز الطواقم التي تعتمد عليهم “الفرقة 25 مهام” خاصة” في معاركها الأخيرة، وخصيصاً بعدما تلقت عدة تدريبات عسكرية من ضباط روس في قاعدة “جب رملة” الجوية غرب حماة والتي تُشرف عليها روسيا بشكلً مباشر.

حيث استمرت التدريبات من قبل الضباط الروس للفرقة أكثر من ثلاثة أشهر داخل القاعدة، وبعدما أنهت التدريبات عملت روسيا على تزويد مقاتلي الفرقة بأسلحة متطورة من نوع ” Ak-47 ” خارقة الدروع، ومناظير ليلية حرارية حديثة تكشف على مسافة 1500 متر.