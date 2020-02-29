بالفيديو: أحد عناصر ميليشيا حزب الله يوثق لحظاته الأخيرة وقد اعتراه الخوف قائلاً “حصدونا حصد”

قتلى أذلاء, هذا هو حال عناصر ميليشيا حزب الله الذين أرسلهم ويرسلهم حسن نصر الله إلى سوريا من أجل الدفاع عن إيران والنظام السوري.

نشرت صفحات موالية لميليشيا حزب الله اللبناني، صوراً لعناصر من الميليشيا قتلوا مؤخراً في معارك الشمال السوري، إضافة إلى تسجيل مصور، يُظهر اللحظات الأخيرة لمقتل أحد العناصر.

ونعت الصفحات مقتل كل من “عيسى علي برجي، علي عيسى قاسم، محمد جمال ترشيشي”، في معارك ريف حلب.

وأظهر تسجيل مصور اللحظات الأخيرة لمقتل العنصر محمد جمال ترشيشي، حيث قام الأخير بتصوير مشهد المعارك من حوله وعليه علامات الخوف، وردد قائلاً: حصدونا حصد.. لك فاتوا ما عبروهم..بكربلا الكل استشهد”.

ونعت ميليشيا حزب الله التي تشارك إلى جانب ميليشيا أسد والميليشيات الإيرانية في معارك ريفي حلب وإدلب، عدداً من عناصرها وقادتها خلال الشهرين الماضيين.

وحظي مقطع الفيديو بإنتشار واسع في لبنان حيث أعرب فئة كبيرة من اللبنانيين عن امتعاظهم وغضبهم لما يقوم به حزب الله جراء ارسال الشباب إلى سوريا لتنفيذ اجندة إيران في المنطقة.

وأعلنت ميليشيا حزب الله “مقتل 3 من عناصره في سوريا”، وهم “عيسى علي البرجي، علي عيسى قاسم، ومحمد جمال ترشيشي”.

فيما أكدت مصادر إعلامية وعسكرية شمال سوريا بأن عدد قتلى حزب الله إرتفع إلى 9.