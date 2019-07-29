بالفيديو: نزع حجابها وتبول عليها.. عنصر بالقوات الكردية يعتدي على امرأة بمنبج

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي على إثر انتشار مقطع مصور يوثق اعتداء أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية أهم مكوناتها، على شابين وامرأة بالضرب المبرح والشتائم والإهانات لرفضهم التجنيد الإجباري.

وبحسب ناشطين، فإن المقطع مسرب من هاتف أحد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، وكان التقاطه في أطراف مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة الوحدات بريف حلب الشرقي.

وأظهر المقطع سحب العنصر للشابين والمرأة وهم مكبلو الأيدي، من سيارة تابعة للمليشيا إلى ساحة ترابية تابعة لأحد المنازل، وبدأ عنصر الوحدات الذي يرتدي قناعا بخلع حجاب المرأة والاعتداء عليها بالضرب وعلى الشابين اللذين معها، ليقوم في نهاية المقطع بالتبول عليهم.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية في الشمال الشرقي من سوريا حالات اعتداء كهذه ضد المكون العربي في المنطقة، والتي يفسرها البعض بأنها محاولة ممنهجة لتهجير العرب من هذه المناطق.

المصدر: الجزيرة نت

تداولت وسائل التواصل الإجتماعي مساء اليوم مقطعًا مصورًا يوثق إعتداء أحد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية على شابين وامرأة بالضرب المبرح والشتائم والإهانات.

وأظهر المقطع المصور الذي أشار رواد التواصل الاجتماعي إلى أنَّه مسرب من هاتف أحد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية “أحد أعمدة ميليشيا قسد” وتم التقاطه في أطراف مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة ميليشيا “قسد” بريف حلب الشرقي، قيام العنصر بسحب الشابين والمرأة وهم مكبلي الأيدي، من سيارة تابعة للميليشيا إلى ساحة ترابية تابعة لأحد المنازل.

وبدأ عنصر الوحدات الذي يرتدي قناعًا يخفي هويته بعدها بخلع حجاب الامرأة والاعتداء عليها بالضرب وعلى الشبان الذين معها وسط توجيه شتائم باللغة الكردية، ليقوم في نهاية المقطع بالتبول على معتقليه.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيا “قسد” في الشمال الشرقي من سوريا حالات اعتداء متكررة يمكن إدراجها ضمن سياق التصرفات العنصرية ضد المكون العربي في المنطقة، والتي يفسرها العديد من المصادر المحلية بالمحاولات الممنهجة من قبل ميليشيا “قسد” لتهجير العرب من مناطق سكنهم.

#شاهد

مقطع مسرب من اختراق هاتف لاحد عناصر قسد يظهر فيه اهانة بعض الشباب العرب الذين رفضوا القبول بالتجنيد.#RWBS pic.twitter.com/8mZet3OiVr — أبو قيس السوري (@AboqaisalsoOory) July 27, 2019