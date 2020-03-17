بعد أنباء عن تدهور في وضعه الصحي.. عقوبات أمريكية على وزير دفاع النظام السوري

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على وزير الدفاع السوري على عبد الله أيوب، على خلفية الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

وأيوب من مواليد اللاذقية في يوم 28 نيسان 1958، حسب ما ورد في موقع وزارة الخزانة الأميركية، تسلم منصبه هذا في كانون الثاني 2018. وتتهم الولايات المتحدة نظام الرئيس بشار الأسد بارتكاب انتهاكات بالغة بحق الشعب السوري خاصة في منطقة إدلب الواقعة في شمال غرب البلاد.

وكانت إدلب مسرحا لاشتباكات عنيفة بين القوات السورية المدعومة من روسيا، والجيش التركي الذي يدعم فصائل سورية معارضة. وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 16 من الأفراد والكيانات المرتبطة بإدارة الأسد في العام الماضي.

وبموجب تلك العقوبات تم حظر الدعم المادي لحكومة الأسد، بما في ذلك شحنات النفط إلى الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة السورية، فضلا عن الدعم المادي للجماعات المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

وترفض سوريا العقوبات الأميركية وكذلك الأوروبية وتقول إن الأضرار التي لحقت بها جراءها كانت أكثر من تلك التي تسببها الجماعات المتشددة في سوريا.

وتأتي العقوبات الأميركية الجديدة على سوريا في وقت تشهد فيه البلاد أزمات اقتصادية متزايدة.

من جهة أخرى نقل موقع “زمان الوصل” من مصادر خاصة, أن “علي أيوب” يعاني من وعكة صحية شديدة نقل على ‏إثرها إلى مستشفى “الشامي” بدمشق منذ أيام, فيما لم يعرف سبب محدد للازمة الصحية التي يعاني منها الوزير بسبب ‏التكتم الشديد.‏

المصادر أشارت إلى احتمال أن يكون “ايوب” مصابا باحتشاء العضلة القلبية، فيما لم تستبعد مصادر أخرى أن يكون ‏مصابا بفيروس كورونا، إلا أن المؤكد أن “أيوب” نقل إلى المستشفى أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.‏