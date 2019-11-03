أخبار سوريا

تحضيرات أميركية لبناء 3 قواعد للتحالف شمال سوريا

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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تحضيرات أميركية تجري شمال وشرق سوريا لبناء ثلاث قواعد عسكرية مشتركة مع التحالف الدولي، في كل من القامشلي ومناطق أخرى. وقالت مصادر موثوقة، لـ”المرصد” إن الولايات المتحدة تسعى لأن يكون لها وجود فعلي لمنع وقوع الأجواء في شمال وشرق سوريا بيد الآخرين، إضافة إلى السيطرة على المنشآت النفطية.

تقاسم نفوذ
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وكان المرصد حصل، السبت، على معلومات جديدة تشير إلى عملية تقاسم النفوذ في مناطق شمال شرقي سوريا التي تجري حالياً، في ظل التواجد الروسي والأميركي المشترك داخل المنطقة بعد أن كانت القوات الأميركية انسحبت ثم عادت مرة أخرى ودخلت القوات الروسية إلى المنطقة وفقًا لاتفاق تم التوصل إليه بين الأتراك والروس في “سوتشي” الشهر الماضي.

على صعيد آخر، تتواصل الاشتباكاتُ العنيفة والقصف المكثف بمنطقة أبو رأسين في ريف مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا. وأوضح المرصد السوري أن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تمكنت من استعادة السيطرة على نحو ثلاث عشرة قرية في المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

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