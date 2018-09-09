ترقب في إدلب.. وتركيا ترسل تعزيزات نحو الحدود السورية

وسط ترقب في محافظة #إدلب السورية لما قد تحمله الأيام المقبلة، لا سيما في ظل توقع هجوم من قبل النظام السوري، دفعت تركيا التي تعارض أي عمل عسكري في إدلب بتعزيزات عسكرية باتجاه حدودها مع سوريا.

ووصلت إلى ولاية كليس، جنوبي تركيا، السبت، قافلة تعزيزات عسكرية جديدة لدعم الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وأفادت وكالة الأناضول أن القافلة العسكرية ضمت شاحنات محملة بالدبابات والمدافع والعربات المصفحة.

وأضافت أن القافلة توجّهت إلى الحدود مع سوريا لتعزيز القوات المنتشرة على امتدادها وسط تدابير أمنية.

ومؤخرا، رفع الجيش التركي من مستوى تعزيزاته على حدوده الجنوبية بينما تتواتر أنباء بشأن هجوم محتمل للنظام وروسيا على منطقة إدلب، شمال غربي سوريا، لا سيما بعد أن عجزت قمة طهران، التي ضمت الجمعة رؤساء روسيا وتركيا وإيران، من التوصل إلى نتيجة واحدة بشأن إدلب التي تضم آلاف المدنيين.

المصدر وكالات