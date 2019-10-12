تركيا تعلن سيطرتها على مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال سوريا

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، السيطرة على مدينة “رأس العين” السورية شرق نهر الفرات، في إطار عملية “نبع السلام”.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، السبت.

وقالت الوزارة إنه تمت السيطرة على مدينة “رأس العين” شرق الفرات “نتيجة العمليات الناجحة المستمرة في إطار عملية نبع السلام”.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع ما يُسمى بـ الجيش الوطني السوري، عملية “نبع السلام” في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، بهدف القضاء على “بي كا كا/ ي ب ك” و”داعش” والتي تصنفهم تركيا على قوائم الإرهاب، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع كبار قادة الجيش، السبت، الوضع الميداني في عملية “نبع السلام”، في مركز قيادة العمليات على الشريط الحدودي مع سوريا.

واطلع أكار، برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، على فعاليات القوات المشاركة في العملية وأصدر التعليمات اللازمة.

وفي معرض رده على سؤال للأناضول عند خروجه من مقر القيادة حول ادعاءات عن إصابة نقطة مراقبة أمريكية بنيران تركية، قال أكار إنه لم يحدث أي إطلاق نار على نقطة المراقبة الأمريكية، وإنما على مرتفعات تبعد عن النقطة 1000 متر، أطلقت نيران وقذائف هاون على مخفر حدودي تركي.

وأوضح أن القوات التركية ردت على مصدر النيران في إطار الدفاع المشروع عن النفس، وقبل الرد اتخذت كافة التدابير للحيلولة دون تعرض القوات الأمريكية لضرر.

وأشار أن القوات التركية أوقفت إطلاق النار احترازيًّا بعد تواصل الجانب الأمريكي معها.

وأضاف: “ضرب قوات الولايات المتحدة والتحالف الدولي غير وارد على الإطلاق، وهناك أصلًا تنسيق متواصل مع الأمريكيين”.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” اليوم السبت، إن قوات أميركية في محيط عين العرب “كوباني” بسوريا تعرضت لنيران مدفعية من مواقع تركية.

وأوضح بيان للبنتاغون أن القوات الأميركية لم تنسحب من عين العرب بعد عملية إطلاق النيران التركية، مشيرا إلى أنه لا إصابات بين الجنود الأميركيين.

وأضاف البنتاغون أن واشنطن ما زالت على رفضها للعملية العسكرية التركية في سوريا، لافتا إلى أنها تدعو تركيا لتفادي أعمال يمكن أن تؤدي لعمل دفاعي فوري.