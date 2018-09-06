تركيا: عبرنا بوضوح لروسيا أن الهجمات على إدلب خاطئة

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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مساء الأربعاء، إن أنقرة عبرت بوضوح لروسيا أن الهجمات على إدلب خاطئة.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الخارجية الروسية إن إجراءات موسكو في محافظة إدلب تتماشى مع الاتفاقيات متعددة الأطراف التي “تستهدف القضاء على الجماعات المتشددة”، مشيرة الى أن موسكو ترى أن من واجبها أن تتابع عن كثب هذه الاتفاقيات وسوف تواصل تدمير من أسمتهم “الإرهابيين” لحين القضاء عليهم بشكل نهائي وكامل.

وفي وقت سابق، الأربعاء، قال وزير الخارجية الروسي إن الوضع في إدلب السورية سيصبح أوضح من الناحية العسكرية بعد قمة طهران في 7 سبتمبر.

فيما قال الكرملين إن الوضع في محافظة إدلب السورية ما زال يبعث على القلق الشديد، مضيفاً أن روسيا تبحث الأمر مع العديد من الدول.

من جهته، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الهجوم على منطقة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة سيكون مجزرة.

أردوغان، وبحسب تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام تركية، كان قد أشار إلى أن القمة المقبلة في طهران التي ستشارك فيها إيران وروسيا وتركيا ستخرج بنتائج إيجابية.

هذا ودعت الولايات المتحدة الأميركية، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، لعقد اجتماع صباح الجمعة حول الأوضاع في إدلب، بحسب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي.

المصدر العربية