تسيير أولى الدوريات الأمريكية التركية المشتركة في المنطقة الآمنة شمالي سوريا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أنهت قوات أمريكية وتركية أولى دورياتها المشتركة، اليوم الأحد، في المنطقة الآمنة شرق الفرات شمالي سوريا.

ورصدت كاميرا “RT” اليوم الأحد، بالفيديو والصور الدوريات الأمريكية-التركية المشتركة في المنطقة الآمنة شرق الفرات شمالي سوريا.

وقال مراسلنا، إن الدوريات يتم تسييرها بين قريتي الحشيشية ونص تل شرق مدينة تل أبيض، مضيفا أن مروحتين تابعتين للتحالف الدولي تحلقان فوق المنطقة المذكورة.

وقد التحقت وحدات من الجيش التركي بالقوات الأمريكية لتسيير دوريات مشتركة.

وأفاد مراسلنا بأن الدورية المشتركة ستستغرق ساعتين، ومن ثم ستعود القوات التركية لمواقعها داخل أراضيها.

يذكر أن أنقرة وواشنطن توصلتا مؤخرا إلى اتفاق بشأن إعلان منطقة آمنة شمالي سوريا، ووفقا لوزارة الدفاع التركية، فقد اتفقت تركيا والولايات المتحدة على إنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة ومنطقة آمنة شمالي سوريا.

وصرح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في وقت سابق بأن بلاده خططت لبدء تسيير الدوريات البرية المشتركة في المنطقة الآمنة، اعتبارا من 8 سبتمبر الجاري.

المصدر: RT