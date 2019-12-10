“تويتر” يقوم باغلاق صفحة رئاسة النظام السوري خلال بث مقابلة للأسد

أعلنت رئاسة النظام السوري، أن حسابها على موقع “تويتر”، تم إغلاقه، دون مبررات، خلال بث مقابلة بشار الأسد، مع قناة إيطالية.

قالت صفحة رئاسة النظام، على “فيسبوك” “قبل قليل. وأثناء بث مقابلة الأسد مع قناة “راي نيوز 24” الإيطالية، التي تم منع عرضها على المحطة، قام موقع “تويتر” بإغلاق حساب الرئاسة بشكل مفاجئ ودون ذكر أي مبرر”.

وأوردت صفحة الرئاسة رابط صفحتها على “تويتر”، التي تم إغلاقها، إضافة إلى قائمة بمواقع أخرى خاصة بصفحاتها على مواقع أخرى على الإنترنت.

وبثت رئاسة النظام السوري ، حوارا لبشار الأسد مع قناة “راي 24” الإيطالية الرسمية، اليوم الاثنين، ردا على ما اعتبرته “حربا إعلامية” شنها التلفزيون الإيطالي بتأجيله إذاعة الحوار أكثر من مرة، لأسباب “غير مفهومة”.

وكشفت رئاسة النظام السوري، أنه كان من المقرر بث الحوار على القناة الإيطالية في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، إلا أنه تم تأجيله أكثر من مرة لأسباب غير مفهومة”.

واعتبرت الرئاسة أن التأجيل “غير مبرر”، مشيرة إلى أنه “حريا بوسيلة إعلام أوروبية، تتقيد بالمبادئ التي يدعيها الغرب، نظرا لانتمائها لبلد جزء من الاتحاد الأوروبي، الذي يفترض أن تكون الحريات الإعلامية والرأي والرأي الآخر جزءا أساسيا من قيمه”.