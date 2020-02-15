جثث عناصر إيرانية قتلوا شمال سوريا تصل إلى “البوكمال”

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وصلت إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور شرقي سوريا، الجمعة، عشرات الجثث لعناصر من المجموعات التابعة لإيران قتلوا في المعارك الدائرة شمال سوريا.

وذكرت وكالة الأناضول، عن مصادر بأن نحو مئة جثة لعناصر قتلوا في المعارك ضد فصائل المعارضة شمالي سوريا، وصلت إلى مدينة البوكمال التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني.

وأشارت المصادر إلى أن العناصر المحليين تم دفنهم في البوكمال، فيما تم إرسال جثث العناصر الأجانب إلى العراق بعد إجراء مراسم جنازة جماعية لهم.

وأوضحت المصادر أن الشهرين الماضيين شهد توافد نحو 500 من العناصر الأجنبية إلى دير الزور قادمين من إيران والعراق دخلوا عبر الحدود من العراق على هيئة “حجاج شيعة” والتحقوا بالمجموعات التابعة لإيران التي ذهبت لقتال المعارضة شمالي سوريا.

وينتشر آلاف العناصر من الحرس الثوري الإيراني والمجموعات التابعة لإيران في المناطق التابعة للنظام في مدينة دير الزور وريفها؛ حيث يديرون المناطق عسكريا ومدنيا.