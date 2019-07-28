جزار بانياس.. صورة جديدة لكيالي بجروح من محاولة اغتيال

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون عودة المجرم علي كيالي “جزار بانياس” إلى عمله، وذلك بعدما أصيب بجروح خطيرة إثر محاولة اغتيال بريف اللاذقية في السادس من الشهر الجاري.

ونشرت الجبهة صورا تظهر “جزار بانياس” مصابا في يده اليمنى، ومحاطاً ببعض معاونيه وعناصره، دون الإفصاح عن مكان التقاط الصور.

وقالت شبكة شام إن “كيالي” أصيب عدة مرات بجروح على خلفية محاولات لقتله خلال الأعوام الماضية.

و”كيالي” أو “معراج أورال” هو المسؤول عن مجزرة بانياس بريف طرطوس، والتي راح ضحيتها عشرات السوريين قتلا بإطلاق النار عن قرب، وبَقراً باستخدام حِراب البنادق، وأطلق عليه لقب جزار بانياس، نظرا لمسؤوليته عن التحريض على ارتكابها، ودوره في تنفيذها إلى جانب قوات الأسد عام 2013.

ويطالب السوريون المجتمع الدولي بضرورة تقديم الجزار إلى المحاكم الدولية لينال عقابه، خصوصاً بعدما تسبب بمقتل المئات من السوريين خلال أعوام الثورة السورية.

ويذكر أن أورال ينحدر من أنطاكيا التركية دخل سوريا بعد الثورة للقتال إلى جانب نظام الأسد واشتهر بالتخطيط لمجزرة البيضا في بانياس عام 2013، كما تتهمه الحكومة التركية بالوقوف خلف تفجيرات الريحانية في ذات العام.