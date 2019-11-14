أخبار سوريا

جنبلاط: “قل للسيد ما يهددنا كل أسبوع”

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تلقى رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً من مواطن يدعى محمد جابر من الجنوب. وسأل الشاب جنبلاط عن سبب وجوده في الثورة، أجاب أن الكلام غير صحيح، “وما من وجود لعناصر من حزب الإشتراكي يقطعون الطرق في الجنوب”.

ودار حوار بين جنبلاط والمواطن الذي طلب من رئيس “الاشتراكي” سحب عناصره من الشارع لأن البلد في حال من الغليان وعلى ابواب حرب أهلية.

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رد جنبلاط، “ما من وجود للحزب التقدمي الاشتراكي خلال قطع الطرقات”، وطمأنه أن “ما من حرب ستحصل في لبنان إذا السيد حسن نصرالله بدوش تحصل”.

وتوجه جنبلاط إلى المواطن، “قل للسيد ما يهددنا كل أسبوع”.

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