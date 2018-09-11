حشود للميليشيات الإيرانية تصل خطوط تماس إدلب

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أظهرت فيديوهات حشوداً للنظام والميليشيات الإيرانية وحزب الله وهي تنتقل إلى خطوط التماس مع إدلب وذلك تمهيداً لبدء عملية برية.

وكشفت صحيفة “الحياة” أن أرتالاً متواصلة من الميليشيات العراقية والإيرانية من “لواء الإمام الحسين” انطلقت من دمشق باتجاه إدلب بدءاً من 27 الشهر الماضي.

وأوضحت أن حوالي 7000 من الميليشيات الإيرانية باتوا مستعدين للمعركة ينتشرون في ريف حلب وهم على تماس مع إدلب، إضافة إلى مئات من قوات المصالحات في الجنوب والقلمون، وينتشرون في معسكرات في الغاب وجبال اللاذقية.

وكشفت الصحيفة أن حزب الله أرسل حوالي 500 مسلح من الزبداني إلى أطراف ريف حماة الشمالي.

ويستعد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، لاجتماع طارئ حول سوريا وذلك لمناقشة نتائج قمة طهران التي انعقدت بين روسيا وتركيا وإيران، إضافة إلى مناقشة التطورات في إدلب. وتأتي الجلسة بطلب من روسيا، بحسب ما أعلن دبلوماسيون الاثنين.

المصدر قناة الحدث