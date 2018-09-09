خوفاً من غارات روسية.. 400 عائلة تنزح من جسر الشغور

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أكثر من أربعمئة عائلة نزحت من مدينة جسر الشغور ومحيطها خشية ضربات روسية متوقعة على المنطقة.

وقال المرصد إن العائلات هربت نحو ريف جسر الشغور الشرقي والشمالي، تجنباً للغارات الروسية بعد اتهام موسكو للمعارضة بالتخطيط لتنفيذ استفزاز كيمياوي في جسر الشغور.

وتأتي عملية النزوح بعد ساعات من خروج أكثر من 3 آلاف شخص من ريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي نحو مناطق في ريفي إدلب وحلب الشماليين فراراً من القصف المكثف على المنطقة.

إلى هذا قصف طيران النظام المروحي ببرميل متفجر مشفى في بلدة “حاس” جنوب محافظة إدلب ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وتواصل القصف الروسي وللنظام على محاور منطقة خلصة بالقطاع الجنوبي من ريف حلب، وفي مناطق بلدتي كفرزيتا واللطامنة، إضافة إلى مناطق أخرى في جبل شحشبو بريفي حماة وإدلب، ليرتفع عدد القتلى إلى تسعة مدنيين بعد تنفيذ خمس وثمانين غارة جوية وإلقاء خمسة وخمسين برميلاً متفجراً.

المصدر العربية