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روسيا: النصرة حاولت مهاجمة قاعدة حميميم

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، الاثنين، إنها صدت هجوماً بطائرة مسيرة وصاروخ على قاعدتها الجوية الرئيسية في سوريا في مطلع الأسبوع، متهمة عناصر “جبهة النصرة” بالمسؤولية عن الهجوم.

ونسبت الوكالة للوزارة قولها إنها أسقطت 6 صواريخ أطلقت على قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية السورية.

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وكان النظام السوري قد أعلن، السبت، أن الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم الجوية تصدت لقذائف صاروخية وطائرات مسيرة أطلقتها مجموعات مسلحة.

كما أفاد إعلام النظام بأن هذه الجماعات أطلقت “قذائف صاروخية وطائرات مسيرة على قاعدة حميميم، وريفي جبلة والقرداحة”، قرب مدينة اللاذقية الساحلية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين في جبلة.

 

المصدر: – العربية.نت

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