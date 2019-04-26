سوريا.. إدلب في صلب مباحثات أستانا

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تتواصل أعمال الجولة الثانية عشرة لمباحثات أستانا بشأن سوريا، الجمعة، في يومها الثاني بين الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، على أن تعقد اليوم جلسة موسعة.

وأمس، وعقب محادثات ثنائية وثلاثية، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرينتييف إن المباحثات ناقشت اللجنة الدستورية مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن.

وأشار إلى أنها تسير على الطريق الصحيح، لكنَّ “نقاطاً عدة غير واضحة” تبطئ إنشاءها.

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وأوضح لافرينتييف أن المباحثات تناولت في يومها الأول مسألة مكافحة الإرهاب، ومن المتوقع أن تتركز محادثات اليوم على الوضع في محافظة إدلب، والتي قال لافرينتييف إن الضربات الجوية ستسمر فيها ضد ما وصفهم بالإرهابيين.

كما ستناقش المباحثات تبادل الأسرى والمعتقلين وتوزيع المساعدات الإنسانية.

 

المصدر: – قناة العربية

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