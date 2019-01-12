سوريا.. القتال يتجدد بدير الزور وآلاف المدنيين يفرون

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أعلنت الأمم المتحدة أن آلاف المدنيين اضطروا للفرار من محافظة دير الزور السورية، بسبب تجدد القتال، فيما رحبت بتصميم تركيا وروسيا على مواصلة الحفاظ على الاستقرار في إدلب شمال البلاد.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحافي عقده مساء الجمعة، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في #نيويورك.

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وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن القلق البالغ إزاء التقارير التي تفيد بتزايد الإصابات بين المدنيين، وبنزوحهم على نطاق واسع وسط تجدد القتال في منطقة هجين في دير الزور.

 

المصدر: – العربية.نت

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