سوريا… مقتل 10 مدنيين في غارات روسية على إدلب

قتل عشرة مدنيين جراء ضربات شنتها طائرات روسية على مدينة أريحا في جنوب محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس 30 يناير (كانون الثاني).

ضربات جوية

وأوضح أن إحدى الغارات استهدفت عند منتصف الليل محيط فرن في مدينة أريحا ما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين من بينهم خمس نساء وطفل، فيما قتل الآخرون في غارات على مستشفى جراحي.

وترتفع بذلك حصيلة قتلى الضربات الجوية التي تشنها روسيا، إلى 21 مدنياً خلال الساعات الـ 24 الماضية، بحسب المرصد.

وقد أدى الهجوم بحسب وكالة “الصحافة الفرنسية” إلى انهيار ثلاثة مبان قريبة من المستشفى بالكامل، حيث سُمع صراخ نساء وأطفال فيما كان رجال الإنقاذ يبحثون عن جثث تحت الأنقاض.

حملة برية واسعة

ويتزامن القصف العنيف مع حملة برية لقوات النظام في جنوب إدلب، حيث تمكنت من السيطرة على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية وقرى أخرى الأربعاء.

وذكر المرصد أن القوات الموالية للنظام تتجه الآن شمال مدينة معرة النعمان نحو بلدة سراقب، التي أصبحت شبه مهجورة في الأيام الأخيرة إثر القصف العنيف.

وتشهد محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، والتي تؤوي ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريباً من النازحين، منذ ديسمبر (كانون الأول)، تصعيداً عسكرياً لقوات النظام وروسيا يتركز في ريف إدلب الجنوبي وحلب الغربي حيث يمر جزء من الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، والذي تعول عليه الحكومة لإحياء النشاط الاقتصادي المتدهور جراء تسع سنوات من النزاع.