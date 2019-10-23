أخبار سوريا

سوري كردي يضرم النار بنفسه أمام مقر أممي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قالت الشرطة إن “رجلا كرديا سوريا في الثلاثينات من عمره” أضرم النار في جسمه أمام مقر المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في جنيف، الأربعاء، وتم نقله في الحال إلى المستشفى.

قالت الشرطة إن “رجلا كرديا سوريا في الثلاثينات من عمره” أضرم النار في جسمه أمام مقر المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في جنيف، الأربعاء، وتم نقله في الحال إلى المستشفى.

المزيد من الأخبار

بالعنف والخداع.. كيف أعادت تركيا مئات السوريين إلى…

في تحول مفاجئ.. إرسال عشرات الدبابات ومئات الجنود الأميركيين لسوريا

سوريا وتركيا بمجلس الأمن.. تصريحات حادة واتهامات متبادلة

خرق للهدنة في رأس العين.. وقسد ترفض عرض الانسحاب

وقال المتحدث باسم شرطة جنيف، سيلفان جيلوم جنتيل، إن الرجل الذي يقيم في ألمانيا نقل بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى الجامعي في لوزان حيث يتلقى العلاج.

وأضاف:”بالنظر إلى حالته الصحية، كان من المستحيل سؤاله عن دوافعه، لكننا نتصور أن الدافع هو الوضع السياسي”.

من جهته قال، أندريه ماهيتش، المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة: “نشعر بالحزن والصدمة لحادث التضحية بالنفس الذي وقع أمام مقرنا في جنيف هذا الصباح .. الرجل أشعل النار في نفسه ثم حاول الدخول إلى مبنى المفوضية، ولكن ضباط الأمن والخدمات الطبية تدخلوا، وتم إطفاء الحريق”، مضيفا: “نأمل أن يتعافى”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار سوريا

خرق للهدنة في رأس العين.. وقسد ترفض عرض الانسحاب

أخبار سوريا

صراع نفوذ.. مجموعات مدعومة من روسيا وحزب الله تتقاتل بدرعا

أخبار سوريا

ريف حلب..اشتباكات عنيفة بين قسد وفصائل مدعومة من تركيا

أخبار سوريا

تركيا توقف غزو الشمال السوري

أخبار سوريا

تجدد الاشتباكات بحلب ومقتل عناصر موالية لتركيا

أخبار سوريا

الأسد: أردوغان لص… سرق المعامل والقمح والنفط واليوم يسرق الأرض

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More