Reuters
أخبار سوريا

شاهد: صور الأقمار الصناعية تظهر ناقلة النفط الإيرانية قرب ميناء طرطوس السوري

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أظهرت صورا للأقمار الصناعية ناقلة النفط الإيرانية “أدريان دريا 1” قرب ميناء طرطوس السوري، رغم الجهود الأمريكية لاحتجاز الناقلة.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن الناقلة ظهرت في صور للأقمار الصناعية حصلت عليها الوكالة صباح اليوم السبت من شركة “Maxar Technologies” الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء قرب الميناء السوري.

وتتشابه الصور التي حصلت عليها الوكالة مع صورة نشرها مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، للناقلة الإيرانية في وقت سابق اليوم السبت.

وقال بولتون في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “واهم من يعتقد أن ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا 1، لم تتجه إلى سوريا”.

وأضاف: “لن نرفع العقوبات عن إيران قبل أن تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب”، لافتا إلى أنه “من الممكن إجراء محادثات مع إيران”.

المزيد من الأخبار

سوريا غاضبة من الدوريات الأميركية والتركية

سوريا.. بدء تسيير دوريات أميركية تركية بالمنطقة الآمنة :…

وكانت تقارير إعلامية نشرت معلومات مفادها أن ناقلة النفط الإيرانية “أدريان داريا 1” أفرغت حمولتها في ميناء سوري، إذ نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاي تقريرا حصريا، نقل فيه معلومات أن ناقلة النفط الإيرانية أفرغت نحو 55% من حمولتها في ميناء سوري.

يذكر أن سلطات جبل طارق البريطانية قد احتجزت الناقلة الإيرانية “غريس 1” (حاليا تسمى أدريان داريا 1)، التي ترفع علم بنما، في 4 يوليو/ تموز، للاشتباه في أنها تنقل النفط الإيراني إلى سوريا، متجاوزةً عقوبات الاتحاد الأوروبي. وكان على متن السفينة 28 من أفراد الطاقم، بمن فيهم مواطنون من الهند وباكستان وأوكرانيا.

وفي 15 أغسطس/آب، تم إطلاق سراح السفينة، لكن بعد يومين أصدرت محكمة أمريكية أمرا بالقبض على الناقلة وطالبت بمصادرة كل النفط و995 ألف دولار على متنها، ورفضت سلطات جبل طارق الطلب.

What appears to be the Iranian oil tanker Adrian Darya 1 off the coast of Tartus, Syria, is pictured in this September 6, 2019 satellite image provided by Maxar Technologies. Satellite image ©2019 Maxar Technologies/Handout via REUTERS

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار سوريا

ضربة جديدة لرامي مخلوف.. شركة اتصالات تنحي “سيرياتيل”

أخبار سوريا

تركيا تهدد أميركا بتطبيق “الخطة ب” في سوريا

أخبار سوريا

قوات تركية “تمطر” مواقع الأكراد شمال حلب

أخبار سوريا

بعد إدلب.. عين أردوغان على حماة بهذه الخطة

أخبار سوريا

بالصورة: “المسلخ البشري” يفتك بأحد أنصار بشار الأسد ووزير داخلية نظام…

أخبار سوريا

سوريا الديمقراطية رداً على أردوغان: مستعدون للمواجهة