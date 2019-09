شاهد: صور الأقمار الصناعية تظهر ناقلة النفط الإيرانية قرب ميناء طرطوس السوري

أظهرت صورا للأقمار الصناعية ناقلة النفط الإيرانية “أدريان دريا 1” قرب ميناء طرطوس السوري، رغم الجهود الأمريكية لاحتجاز الناقلة.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن الناقلة ظهرت في صور للأقمار الصناعية حصلت عليها الوكالة صباح اليوم السبت من شركة “Maxar Technologies” الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء قرب الميناء السوري.

وتتشابه الصور التي حصلت عليها الوكالة مع صورة نشرها مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، للناقلة الإيرانية في وقت سابق اليوم السبت.

وقال بولتون في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “واهم من يعتقد أن ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا 1، لم تتجه إلى سوريا”.

وأضاف: “لن نرفع العقوبات عن إيران قبل أن تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب”، لافتا إلى أنه “من الممكن إجراء محادثات مع إيران”.

وكانت تقارير إعلامية نشرت معلومات مفادها أن ناقلة النفط الإيرانية “أدريان داريا 1” أفرغت حمولتها في ميناء سوري، إذ نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاي تقريرا حصريا، نقل فيه معلومات أن ناقلة النفط الإيرانية أفرغت نحو 55% من حمولتها في ميناء سوري.

يذكر أن سلطات جبل طارق البريطانية قد احتجزت الناقلة الإيرانية “غريس 1” (حاليا تسمى أدريان داريا 1)، التي ترفع علم بنما، في 4 يوليو/ تموز، للاشتباه في أنها تنقل النفط الإيراني إلى سوريا، متجاوزةً عقوبات الاتحاد الأوروبي. وكان على متن السفينة 28 من أفراد الطاقم، بمن فيهم مواطنون من الهند وباكستان وأوكرانيا.

وفي 15 أغسطس/آب، تم إطلاق سراح السفينة، لكن بعد يومين أصدرت محكمة أمريكية أمرا بالقبض على الناقلة وطالبت بمصادرة كل النفط و995 ألف دولار على متنها، ورفضت سلطات جبل طارق الطلب.

