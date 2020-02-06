صواريخ اسرائيلية تستهدف مواقع ايرانية وسورية في محيط دمشق

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قالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الغربية بريف دمشق.

وأكدت عدة مصادر أن انفجارات عنيفة سمعت في عموم دمشق وريفها تزامناً مع إطلاق مضادات أرضية من ثكنات الجيش السوري أعقبها تصاعد كثيف للدخان من جبل قاسيون.

واستهدفت الغارات بحسب المصادر اللواء 91 التابع للفرقة الأولى في محيط منطقة الكسوة بريف دمشق، واللواء 75 في محيط قرية المقيلبية غرب دمشق، ومطار المزة العسكري.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته عن استهداف ثلاثة مواقع على الأقل لقوات النظام والقوات الإيرانية في محيط دمشق وغربها، ما تسبب باندلاع نيران في أحد المواقع.

وأوردت وكالة الأنباء “دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الغربية لريف دمشق” تمّ “من فوق الجولان السوري المحتل”، مشيرةً إلى إسقاط “عدد من الأهداف المعادية”.

وذكرت أنه “تم إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها”.

وسمع دوي انفجارات عدة تردّد صداها في أنحاء عدّة في دمشق بدءاً من الساعة الواحدة والربع (23,15 ت غ) بعد منتصف الليل. وبثّ التلفزيون السوري الرسمي مشاهد حيّة أظهرت ومضات ضوئية ناجمة عن الانفجارات.

واستهدف القصف الإسرائيلي وفق الإعلام الرسمي منطقة الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد قرب دمشق وجنوب إزرع في محافظة درعا الجنوبية.