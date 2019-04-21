صوت واحد فقط لبشار الأسد بانتخابات جرت في الأردن

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لأن الرئيس السوري بشار الأسد “يحمل” شهادة من بريطانيا بطب العيون، فقد رشحه أحدهم بانتخابات جرت في الأردن يوم الجمعة الماضي لاختيار نقيب للأطباء لدورة 2019-2022 هناك.

إلا أن “الدكتور” الأسد، لم يحصل سوى على صوت الشخص الذي رشحه ووضع ورقة الاقتراع في الصندوق، من دون أن يكتب عليها اسمه كمقترع، وتنشر صورتها “العربية.نت” نقلا أدناه عن صحيفة “الغد” الأردنية، واعتبروها ملغاة طبعا، في الانتخابات التي منيت فيها “جماعة الإخوان” وتيار الإسلاميين بهزيمة مشهودة لصالح المستقلين بقيادة نقيب الأطباء الذي فاز للمرة الثانية، وهو الدكتور علي العبوس.

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الدكتور العبوس هزم مرشح تيار الإسلاميين بلال العزام، بحصوله بعد الفرز الكامل للصناديق على 2060 صوتا، وبفوزه خسر السباق 5 مرشحين آخرين تنافسوا على أصوات أدلى بها 5263 طبيبا من الجنسين، ومعهم تنافس 45 مرشحا على عضوية مجلس النقابة المكون من 12 عضوا، بمن فيهم ممثل مكتب النقابة في القدس المحتلة.

 

المصدر: لندن – العربية.نت

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