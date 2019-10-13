أخبار سوريا

ضابط أمريكي في سوريا: تركيا استهدفت قواتنا عمدا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” أن حادث تعرض نقطة للجيش الأمريكي عند حدود سوريا للقصف المدفعي التركي مؤخرا، كان أخطر بكثير مما يبدو من البيانات الرسمية.

ونقلت الصحيفة أمس السبت عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين تأكيدهم أن العسكريين الأمريكيين كانوا منتشرين في النقطة المتواجدة في تل مشته نور المطل على مدينة عين العرب (كوباني) السورية الحدودية منذ أشهر، وكانت أنقرة على دراية تامة بذلك.

وأكد ضابط أمريكي متواجد في سوريا أن الموقع تعرض لعدة جولات من القصف بقذائف من عيار 155 مم، مشيرا إلى أنها سقطت قرب النقطة من كلا الجانبين.

وأشار الضابط إلى أن الحديث يدور عن الأسلحة المستخدمة لقصف أهداف موسعة، مضيفا أن استهداف التل لم يكن عن طريق الصدفة بل جاء عمدا، وكان الأتراك على علم بتواجد القوات الأمريكية هناك.

المزيد من الأخبار

الجيش التركي يسيطر على عين العرب ورأس العين وتل أبيض شمال سوريا

“قسد” تخلي مخيما يأوي 10 آلاف من عائلات تنظيم الدولة بسبب…

الأكراد: فرار 785 أجنبيا من منتسبي تنظيم “الدولة…

إدارة شمال شرق سوريا الذاتية تطالب بتدخل سريع بعد فرار بعض عائلات…

ولفت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها قذائف تركية عبر الحدود قرب مواقع انتشار العسكريين الأمريكيين.

وأبدى مبعوث الولايات المتحدة السابق لدى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” بريت ماكغورك، للصحيفة أيضا قناعته بأن استهداف القوات الأمريكية لم يكن خطأ، بل جاء كإنذار لدفع البنتاغون إلى سحب قواته من الشريط الحدودي بعرض 30 كم.

ونقلت الصحيفة عن بعض المسؤولين أن تركيا تحاول بذلك إجبار الولايات المتحدة على سحب قواتها من عين العرب، وليس فقط من مدينتي تل أبيض ورأس العين.

وسبق أن نفت وزارة الدفاع التركية استهداف العسكريين الأمريكيين قرب عين العرب، قائلة إن قواتها قصفت المنطقة ردا على إطلاق الوحدات الكردية قذائف على أراضيها.

المصدر: “واشنطن بوست”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار سوريا

إدارة شمال شرق سوريا الذاتية تطالب بتدخل سريع بعد فرار بعض عائلات مقاتلي تنظيم الدولة

أخبار سوريا

قسد: واشنطن طعنتنا من الخلف.. ونطالب بفرض حظر جوي

أخبار سوريا

مسؤول في “قسد” ينفي سيطرة القوات التركية على رأس العين

أخبار سوريا

عودة الجنود الأميركيين لقاعدة “مشتنور” بـ عين العرب “كوباني”

أخبار سوريا

تركيا تعلن سيطرتها على مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال سوريا

أخبار سوريا

مستشار أردوغان يدعو “هيئة تحرير الشام” للقتال بالجبال والرقة وحمص

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More