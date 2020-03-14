طريق حلب ـ اللاذقية .. روسيا وتركيا تسيّران دوريات مشتركة في شمال غربي سوريا غداً

اتفقت روسيا وتركيا، أمس، على بدء تسيير دوريات مشتركة على طريق حلب – اللاذقية الاستراتيجية اعتباراً من غدٍ (الأحد)، الذي يصادف الذكرى التاسعة لانطلاق الاحتجاجات السورية.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إنه تم توقيع اتفاق مع الوفد الروسي على وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن أولى خطواته هي تنظيم دورية مشتركة على طريق «إم 4» اعتباراً من غدٍ.

وأضاف، أن الدوريات المشتركة مع روسيا على الطريق الدولية «إم 4» ستساهم بشكل كبير في ترسيخ دائم لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الوفدين العسكريين التركي والروسي أجريا محادثات لمدة 4 أيام وفقاً للاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان، التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في موسكو في 5 مارس (آذار) الحالي، واصفاً إياها بـ«الإيجابية». ولفت إلى أنه سيتم إنشاء مراكز تنسيق مشتركة مع روسيا لتتم من خلالها إدارة العمليات المشتركة في إدلب.

وقال أكار، إن «هدفنا جعل وقف إطلاق النار في إدلب بشكل دائم. قمنا بدورنا بما يترتب علينا من أجل ذلك، والروس أظهروا موقفاً بنّاء في هذا الخصوص»، مشيراً إلى وجود مؤشرات جيدة لتوقف النزوح من إدلب وعودة النازحين إليها.

وكان وزير النقل السوري علي حمود، قد أعلن أن الوزارة جاهزة لافتتاح طريق حلب – اللاذقية ووضعها في الخدمة فور دخول اتفاق موسكو وأنقرة حيز التنفيذ.