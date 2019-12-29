عصابة جديدة تُجهز على الصيدليات.. أموال وأدوية مخدرة!

بعد القاء شعبة المعلومات منذ 10 ايام القبض على جميع من نفذوا سرقة صيدليات في بيروت والمتن وسن الفيل والدكوانة، عادت هذه الظاهرة لتتجدد شمالاً.

وافيد اليوم عن إقدام مجهولين على سرقة صيدلية في منطقة القبة بطرابلس بعد تهديد صاحبها بالسلاح. وفي ما يبدو انها عصابة سرقة جديدة تمتهن هذا الامر.

وهو ما اثار حفيظة الصيادلة ونقيبهم. نقيب الصيادلة وناشد نقيب الصيادلة غسان الامين ​ المعنيين عبر “النشرة” التحرك لوضع حد لهذه الظاهرة التي تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة.

ولفت الأمين الى أن “السارقين لا يكتفون بسرقة الأموال من الصيدليات بل يقومون بسلب الادوية المخدرة ايضا”. وكشف انه “طلبت موعدا من وزيرة الداخلية أكثر من مرة ولكن لم يتم التجاوب وكأن الموضوع لا يعنيهم في وزارة الداخلية. واعتبر ان “هذا الموضوع بحاجة الى تنسيق مع وزيرة الداخلية لبحث سبل معالجته”.