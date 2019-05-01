عملية واسعة للنظام والروس بحماة وإدلب..35 برميلا متفجرا

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تشهد المناطق منزوعة السلاح في ريفي حماة وإدلب حملة قصف مكثفة من قبل الطيران الروسي وقوات النظام، فبعد سبعة أشهر من آخر استهداف، عادت الطائرات المروحية لتلقي أكثر من 35 برميلاً متفجراً على مدن وبلدات ريف حماة بالتزامن مع استمرار الغارات المكثفة من قبل الطائرات الحربية.

واستهدفت الغارات مناطق في بلدة ترملا والهبيط بريف إدلب، وقرية الحويجة وسهل الغاب واللطامنة وكفرنبودة بريف حماة، بحسب ما أفاد المرصد السوري.

كما ألقى طيران النظام براميل متفجرة على منطقة في قرية الصخر شمال حماة، والعريمة وعابدين جنوب إدلب، بالتزامن مع فتح الطائرات الحربية لنيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في ريف حماة الشمالي الغربي.

على صعيد متصل، قال المرصد السوري إن القوات الروسية استقدمت آليات عسكرية وهندسية، إضافة إلى معدات لوجستية إلى ريف حماة الغربي.

وعمدت قوات النظام إلى استقدام تعزيزات أخرى نحو الريف الحموي على مقربة من ريف إدلب، فيما قد يؤشر لعملية عسكرية أوسع نطاقا.