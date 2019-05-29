فرنسا: لدينا علامة على استخدام نظام الأسد الأسلحة كيميائية شمال غرب سوريا

أكدت فرنسا الرواية الأمريكية، بوجود علامات على استخدام نظام الأسد، للأسلحة الكيماوية، في هجمات استهدفت خارج سيطرته، شمال غرب سورية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الثلاثاء، إن “هناك علامات على استخدام المواد الكيميائية في هجمات القوات الحكومية السورية على المتمردين في شمال غرب سورية ، لكن لا يزال يتعين التحقق منها”.

وقال لو دريان، أمام لجنة الشؤون الخارجية، بالبرلمان الفرنسي:”لدينا علامة على استخدام الأسلحة الكيماوية في منطقة إدلب لكن في الوقت الحالي لا يتوفر التحقق”.

وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة رويترز “نحن حريصون لأننا نعتقد أنه يجب تأكيد استخدام الأسلحة الكيميائية”.

تحذير أمريكي سابق

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد حذرت نظام الأسد، بعد دلائل حصلت عليها حول استخدام أسلحة كيماوية في شمال غرب سورية.

ونشرت الخارجية الأمريكية بياناً، نقلته شبكة “cnn”، يوم 22 مايو/أيار، قالت فيه إنها تراقب عن كثب العمليات العسكرية للنظام، ضد جيب الفصائل المعارضة، في شمال غربي سورية، وتتطلع إلى مزاعم بأن قوات الأسد استخدمت أسلحة كيميائية، في الأيام الأخيرة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورجان أورجتوس:”للأسف ما زلنا نرى علامات على أن نظام الأسد قد يجدد استخدامه للأسلحة الكيميائية بما في ذلك هجوم مزعوم بالكلور في شمال غرب سورية صباح 19 مايو”.

وفي صبيحة الأحد 19 مايو/أيار قالت فصائل تقاتل النظام في ريف اللاذقية الشمالي، إن قوات النظام استهدفت الجبهات بقذائف تحوي غاز الكلور السام.

وجاء ذلك خلال محاولة قوات النظام التقدم على محور الكبانة في ريف اللاذقية الشمالي، وهو المحور الذي تسعى قوات الأسد، لكسره، كونه يشكل بوابة لمنطقتي سهل الغاب وغربي إدلب.

بريطانيا تؤيد الموقف الأمريكي والفرنسي

وإلى جانب فرنسا، هددت رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة، تيريزا ماي، الأسبوع الماضي، بالتحرك بقولها “ندين استخدام جميع الأسلحة الكيماوية، نحن على علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة، ونراقب الوضع عن كثب… سنرد بشكل مناسب إذا تم التأكد من استخدام أسلحة كيماوية”.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، قد شنت غارات جوية في أبريل/نيسان 2018 ضد ما وصفوه بثلاثة أهداف سورية للأسلحة الكيميائية، رداً على هجوم لقوات الأسد، بغازات سامة، أسقط ضحايا في دوما، بغوطة دمشق الشرقية.

ورغم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية (UNPCW) والأمم المتحدة تدمير 1300 طن من المواد الكيمياوية التي كانت بحوزة نظام الأسد، إلا أن الهجمات بتلك الأسلحة استمرت في سورية ولم تتوقف.

ويحظر القانون الإنساني الدولي استخدامها بغض النظر عن وجود أي هدف عسكري، لأن آثار هذه الأسلحة تنتشر على نطاق واسع بشكل عشوائي، وتُحدث أضراراً وإصابات جمة ومعاناة للكائنات بطريقة غير مبررة.

وكالات