فصائل موالية لتركيا تتوغل بعمق 30 كلم وتسيطر على حاجز شمال سوريا

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أفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بأن فصائل موالية لتركيا دخلت، السبت، مسافة 30 كلم وقطعت طريقا رئيسيا، وقامت بالسيطرة على حاجز يفصل تل تمر والرقة وعين عيسى.

وأضاف أن خلايا نائمة ساعدت فصائل موالية لتركيا للسيطرة على حاجز تل تمر-الرقة-عين عيسى، فيما استقدمت قوات سوريا الديمقراطية نخبة في معارك رأس العين، مشيراً إلى الوضع المأساوي للمدنيين في ظل جهود أممية معدومة تقريباً.

يأتي ذلك فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن عدد القتلى من المسلحين السوريين الذين يقودهم الأكراد ويتصدون للهجوم التركي الحالي ارتفع إلى 74 قتيلاً وأغلبهم سقطوا في تل أبيض، فيما تواصل القصف التركي المكثف على مدينتي تل أبيض ورأس العين.

وذكر رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، أن 49 مسلحاً ينتمون لجماعات سورية معارضة تدعمها تركيا قُتلوا منذ بدء الهجوم يوم الأربعاء.

وأضاف أن عدد القتلى من المدنيين في سوريا ارتفع إلى 20 قتيلاً بعد سقوط قتيلين في مدينة القامشلي. وسقط معظم القتلى المدنيين في بلدة تل أبيض الحدودية.

قصف مكثف على رأس العين وتل أبيض

وفي وقت سابق، أفاد مراسل “العربية” و”الحدث” في سوريا، بتعرض محيط مدينتي رأس العين وتل أبيض لقصف تركي مركز، مشيراً إلى أن وحدات من القوات الخاصة التركية تشارك في القتال على الأرض.

وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية أرسلت تعزيزات ومقاتلين إلى رأس العين وتل أبيض.

ويواصل الجيش التركي قصفه لمناطق شمال سوريا، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المدفعية التركية تستهدف منطقة رأس العين، حيث أخرجت مركزاً طبياً عن الخدمة، كما استهدف سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الكردي كانت تقل مدنيين.

هذا وتسبب القصف التركي بنزوح أكثر من 100 ألف مدني من مناطقهم.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” قال، في وقت سابق من اليوم السبت، إن قوات أميركية في محيط عين العرب “كوباني” بسوريا تعرضت لنيران مدفعية من مواقع تركية.

وأوضح بيان للبنتاغون أن القوات الأميركية لم تنسحب من عين العرب بعد عملية إطلاق النيران التركية، مشيرا إلى أنه لا إصابات بين الجنود الأميركيين.

وأضاف البنتاغون أن واشنطن ما زالت على رفضها للعملية العسكرية التركية في سوريا، لافتا إلى أنها تدعو تركيا لتفادي أعمال يمكن أن تؤدي لعمل دفاعي فوري.

وأصابت المدفعية التركية قاعدة للتحالف في عين العرب، فيما تواردت أنباء حول إصابة جنود أميركيين وفرنسيين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حذر نظيره التركي من عواقب وخيمة حال إصابة أي من الجنود الأميركيين بأذى وذلك قبل نحو يومين من بدء العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا.

ودفع الهجوم التركي على مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا آلاف المدنيين إلى النزوح، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد، الجمعة، مقتل 54 من سوريا الديمقراطية و42 من الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا، منذ بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، الأربعاء الماضي.