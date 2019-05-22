فيديو.. اعتقال عقيد من قوات النظام السوري بكفرنبودة

تمكنت الفصائل المسلحة في كفرنبودة الثلاثاء، من أسر ضابط برتبة عقيد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

في حين تواصل القصف الجوي والبري المكثف منذ ما بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، وارتفعت أرقام القتلى بشكل كبير في شمال سوريا.

وتداول نشطاء ومغردون على تويتر فيديو يوثّق لحظة إلقاء القبض على الضابط عبد الكريم سليمان، وهو برتبة عقيد، ويشغل منصب قائد غرفة عمليات كفرنبودة التابعة للنظام السوري، وقد ظهر في الفيديو بخدوش طفيفة تحت العين اليسرى، وهو يجيب عن أسئلة تهكمية من معتقليه.

إلى ذلك، تواصل التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد”، وذلك عقب عودته من جديد بعد عصر يوم الثلاثاء إثر عملية عسكرية بدأتها المجموعات المتشددة وفصائل أخرى في الريف الحموي، حيث تتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة ضمن محور كفرنبودة بالقطاع الشمالي من ريف حماة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وهيئة تحرير الشام(النصرة سابقاً) وفصائل أخرى عاملة في المنطقة من جهة أخرى، ورصد المرصد السوري تمكّن الفصائل من التقدم في البلدة، وفرض سيطرة شبه كاملة عليها.

محافظة إدلب ومناطق محيطة بها تخضع لاتفاق هدنة روسي-تركي تمّ إقراره في سبتمبر، ونصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين طرفي النزاع، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ أسابيع وتيرة قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقًا، وتمكنت من استعادة السيطرة على عدد من البلدات من الجهة الجنوبية.

في حين شنت “هيئة تحرير الشام” هجومًا مضادًا على قوات النظام الثلاثاء في شمال محافظة حماة، وفقًا للمرصد.

وتواصلت المعارك الأربعاء، مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى من 44 إلى 52 قتلوا خلال 24 ساعة، بحسب المرصد، مشيرا إلى أن من بينهم 29 مقاتلا مواليا للنظام، و23 مقاتلا من المعارضة. وذكر المرصد أن هيئة تحرير الشام تمكنت من استعادة السيطرة على معظم بلدة كفرنبودة التي كان النظام قد سيطر عليها في 8 مايو.

فيديو متداول للحظة إلقاء الثوار القبض على العقيد المجرم "عبد الكريم سليمان" خلال معارك ريف #حماة وهو ضابط برتبة عقيد ويشغل منصب قائد غرفة عمليات كفرنبودة التابعة لنظام الأسد pic.twitter.com/SlADvGyGvp — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) May 22, 2019