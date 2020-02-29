في سراقب خسائر كبيرة لعناصر حزب الله.. مقتل 14 وجرح أكثر من 50 وتدمير مقر كامل للحزب

أعلن المرصد السوري، اليوم السبت، عن سقوط 14 من عناصر “حزب الله” بينهم قيادياً في معارك في مدينة سراقب السورية.

وكشفت مصادر صحفية إيرانية مقربة من الحرس الثوري الإيراني، أمس الجمعة” عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر “حزب الله” خلال قصف مقارهم في أرياف إدلب بسوريا، وفق ما أفاد موقع “عربي 21”.

وقال الصحافي الإيراني البارز حسين دلير، المختص بالشؤون العسكرية ومقدم البرامج التلفزيونية على قناة أفق الإيرانية، عبر قناته الرسمية على موقع “تلغرام”: “تعرض مقر حزب الله في إدلب إلى غارات عنيفة للجيش التركي وقتل عشرة عناصر”.

وأضاف: “كما جرح أكثر من خمسين عنصرا من حزب الله في الغارات التركية، وتم تدمير مقر الحزب في المنطقة بشكل كامل جراء الغارات التركية”.

وأشار دليران الى أن “حزب الله” بعث برسالة إلى الحكومة التركية قائلا: “التطورات في إدلب وسوريا دخلت مرحلة جديدة، و الحزب سوف ينتقم بشدة لمقتل عناصره في الغارة الجوية التركية”.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن قوات بلاده حيّدت نحو 329 عنصرا من النظام السوري، عقب مقتل 33 من جنوده الخميس بقصف نفذه النظام السوري.

ولفت إلى أنه تم تدمير 5 مروحيات، و46 دبابة ومدفعية ومنظومتين للدفاع الجوي من طراز SA-17 و SA-22.