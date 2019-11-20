قتلى وجرحى بمجزرة للنظام على مخيم نازحين بريف إدلب

ارتكب النظام السوري مساء الأربعاء، مجزرة بحق المدنيين المتواجدين في مخيم للنازحين بريف إدلب قرب الحدود مع تركيا، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

وأكد ناشطون سوريون أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا نتيجة قصف النظام السوري ومليشيات إيرانية لمخيم “قاح” بريف إدلب، على الحدود السورية التركية.

وأفادت وكالة “الأناضول” إلى مقتل 12 مدنيا في هجوم صاروخي على مخيم للنازحين بإدلب، من قبل مليشيات مدعومة من إيران. فيما ذكر المرصد السوري أن عدد القتلى وصل إلى 15 بينهم أطفال ونساء.

وأشارت وسائل إعلام تابعة للمعارضة السورية، إلى أن النظام ومليشياته استخدم صواريخ عنقودية في قصفه أحد مخيمات النازحين، مشيرة إلى أن الحصيلة الأولية تشير على أن هناك 7 قتلى والأعداد مرشحة للارتفاع، إلى جانب العشرات من الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر، حرائق مندلعة في مخيم النازحين ناتجة عن القصف.

تقصفه إسرائيل صباحا فيرد مساء بقصف مخيمات المدنيين

مجزرة يرتكبها نظام الأسد بقصف مخيم قاح للنازحين بريف إدلب

صور الأطفال المنهكين بالجوع والبرد يقصفون بصواريخ بحجم برميلين لايمكن تخيلها ولا وصفها ولاعرضها#سوريا #مجزرة_المخيمات pic.twitter.com/N2xff98oq1 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) November 20, 2019

في حين، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في إحصائية أولية له، أن سيدتين قتلتا وأصيب 10 آخرين من نازحي مخيمات “قاح”، جراء قصف قوات النظام المتمركزة في ريف حلب.

وأشار المرصد على ان القصف طال مناطق في مخيمات “قاح” ومستشفى النسائية في “قاح” بريف إدلب الشمالي، بالقرب من الحدود التركية، لافتا إلى أن حرائق عدة اندلعت في خيام النازحين، في حين لا تزال سيارات الإسعاف تنقل الجرحى إلى المشافي القريبة.