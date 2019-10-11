أخبار سوريا

قسد: تركيا استهدفت قواعد عسكرية بعد انسحاب قوات أميركا منها

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قال قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” الجنرال مظلوم كوباني عبدي، الجمعة، إن تركيا استهدفت قواعد عسكرية بعد انسحاب القوات الأميركية منها.

وأضاف قائد قسد “شرطنا لإجراء مفاوضات مع تركيا هو وقف الاعتداء”. وأردف أن الدوريات الأميركية لم تتجه لتل أبيض لكنها أمّنت الطريق شرق عين عيسى.

وتابع قائد قوات سوريا الديمقراطية أن “حراسة معتقلي داعش لم تعد أولوية لنا”، لافتا إلى أن القوات التركية باتت تسيطر على 8 قرى على الحدود السورية.

وأوضح المتحدث أن استهداف القوات التركية لسجنين أدى لهروب 5 من عناصر داعش، معتبرا أن سماح أميركا لتركيا باستخدام المجال الجوي ينم عن اتفاق سري بينهما.

وأفاد مظلوم كوباني أن قواته تعرضت لاعتداء من قبل قوات إيرانية جنوب دير الزور.

واشترط قائد قوات سوريا الديمقراطية لأي صفقة مع النظام السوري أن تشمل قبوله بمنطقة حكم ذاتي، وأن تتضمن دمج قواته ضمن الجيش السوري مستقبلا.

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وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد، الجمعة، مقتل 54 من سوريا الديمقراطية و42 من الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا، منذ بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، الأربعاء.

هذا وأعلن مكتب الحاكم المحلي في محافظة ماردين التركية أن 8 مدنيين قتلوا وأصيب 35 في قصف كردي بقذائف الهاون استهدف بلدة حدودية تركية، الجمعة.

ونقلت وكالات أنباء، بينها الأناضول الحكومية عنه، أن القصف استهدف بلدة نصيبين في محافظة ماردين.

وقال المرصد إن القوات التركية سيطرت على بلدة رأس العين في شمال شرق سوريا.

كما أعلنت القوات التركية أنها سيطرت في آخر يومين على 13 قرية في شمال شرقي سوريا حول بلدتي تل أبيض ورأس العين. وتقول تركيا إنها تعتزم التوغل لمسافة 30 كيلومتراً في شمال سوريا لدفع القوات الكردية ولإقامة “المنطقة الآمنة”.

وأطلقت تركيا هجومها الجوي والبري بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سحب القوات الأميركية من المنطقة القريبة من الحدود المتاخمة للقوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، ما مهد الطريق أمام الهجوم التركي الذي لاقى تنديداً دولياً وعربياً.

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