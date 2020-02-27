أخبار سوريا

قلق في دمشق بعد تفجيرات غامضة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أثارت 6 تفجيرات غامضة شهدتها دمشق خلال الأسبوعين الماضيين، قلق سكان العاصمة السورية ومحيطها، على اعتبار أن النظام كان قد صنّف هذه المناطق «آمنة».

 

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بأن «دمشق شهدت خلال شهر فبراير (شباط) الجاري تصاعداً غير مسبوق في الفلتان الأمني، منذ السيطرة الكاملة للنظام السوري على دمشق، حيث جرى تسجيل 6 تفجيرات استهدفت العاصمة منذ 7 فبراير».

وقال المرصد إن «التفجيرات التي جرت جميعها بعبوات ناسفة استهدفت آليات وسيارات وتسببت في مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة».

المزيد من الأخبار

سوريا: باقات الإنترنت تخنق ما تبقى من متنفّس

خطة أميركية لوضع دمشق في «صندوق العزلة»

على صعيد آخر، عُقدت أمس جلسة محادثات بين مسؤولين روس وأتراك لبحث موضوع إدلب في شمال غربي سوريا. وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا «لن تتراجع قيد أنملة» في إدلب، حيث تتصاعد المواجهات بين الجيش التركي من جهة وقوات النظام السوري وروسيا من جهة أخرى.

من جهة أخرى، تحدث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن احتمال عقد اجتماع بين الرئيس التركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبيل قمة محتملة تضم أيضاً ألمانيا وفرنسا في مسعى للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في إدلب.

كذلك، تصاعدت المعارك بين فصائل تدعمها أنقرة وقوات النظام بغطاء جوي روسي في ريف إدلب، أمس، خصوصاً قرب طريقي «حلب – دمشق» و«حلب – اللاذقية». ودعا وزراء خارجية 14 بلداً في الاتحاد الأوروبي أمس، روسيا وتركيا إلى «خفض التصعيد» في محافظة إدلب التي تواجه كارثة إنسانية خطيرة، وذلك في مقال نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية.

المصدر الشرق الأوسط

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار سوريا

معركة إدلب الثانية تنطلق..السيطرة على “إم4” ليست سهلة

أخبار سوريا

إسرائيل تقصف بالصواريخ حركة “الجهاد” الفلسطينية في دمشق وغزة

أخبار سوريا

جثث الميليشيات الإيرانية من إدلب وحلب إلى دير الزور

أخبار سوريا

محللون: المواجهة بين تركيا وروسيا في سوريا باتت علنية

أخبار سوريا

وزير النقل النظام السوري يعلن عن افتتاح الطريق الدولي دمشق-حلب

أخبار سوريا

أردوغان: المحادثات مع روسيا بخصوص إدلب لم تكن مرضية والهجوم التركي “مسألة…