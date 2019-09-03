قوات تركية “تمطر” مواقع الأكراد شمال حلب

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شهدت مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، ليل الاثنين الثلاثاء، قصفاً عنيفاً من قبل قوات تركية وفصائل سورية موالية لها.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قصفاً مدفعياً مكثفاً من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها طال مناطق انتشار القوات الكردية في كل من مرعناز والمالكية وعلقمية وشوارغة وأطراف تل رفعت بريف حلب الشمالي، وذلك منذ منتصف الليل وحتى ساعات الصباح اليوم.

وبالتزامن شهدت محاور غرب بلدة مارع صباح الثلاثاء، قصفاً متبادلاً بين الطرفين، بحسب ما أوضح المرصد.

وأشار إلى تصاعد وتيرة الاشتباكات على خطوط التماس غرب مدينة أعزاز، بين الفصائل الموالية لتركيا من طرف، والقوات الكردية من طرف آخر، حيث دارت اشتباكات عنيفة بعد منتصف الليل الاثنين – الثلاثاء استمرت حتى فجر اليوم، في محاولة تسلل للقوات الكردية التي حاولت التقدم إلى نقاط الفصائل المقابلة لقرية مرعناز مستخدمة في هجومها قاذفات “آر بي جي” بالتزامن مع قصفها محيط المنطقة ونقاط وتمركز الفصائل الموالية لتركيا.

إلى ذلك، أفاد المرصد بمقتل عنصر من الفصائل وإصابة آخرين جراء الاشتباكات في المنطقة، وسط معلومات عن قتلى وجرحى في صفوف القوات الكردية.