“قيصر” يفرض عقوبات على الاسد

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع “قانون قيصر” الذي يقضي بفرض عقوبات أميركية على رئيس النظام السوري بشار الأسد وداعميه.

ووفق ما ذكرت تقارير إعلامية أميركية فإن القانون أقر بالإجماع خلال جلسة لمجلس النواب الأميركي، الثلاثاء 22 من كانون الثاني، بحصوله على موافقة 55 نائبًا فيما عارضه 43 آخرون، وامتنع البقية عن التصويت.

ووفق ما قال مدير العلاقات الحكومية والاستراتيجية في المجلس السوري – الأميركي، محمد غانم، لعنب بلدي، فإن قانون قيصر ينتظر موافقة مجلس الشيوخ الأميركي حتى يصبح ساريًا وملزِمًا للرئيس، دونالد ترمب.

وقانون قيصر هو مشروع قانون أقره الكونغرس، في 15 تشرين الثاني 2016، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

كما يتضمن قائمة بأسماء مسؤولين في النظام السوري، بمن في ذلك بشار الأسد وزوجته أسماء، ومسؤولون في الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى المصرف المركزي السوري.

وتعود تسمية القانون باسم “قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وأثارت تلك الصور الرأي العام العالمي حينها وعرضت في مجلس الشيوخ الأميركي

المصدر عنب بلدي