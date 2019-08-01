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كازاخستان.. انطلاق الجولة الـ13 من مباحثات “أستانا” حول سوريا

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تستأنف مباحثات أستانا حول سوريا، بدورتها الـ13، الخميس، بحضور وفدي المعارضة السورية والنظام ووفود الدول المشاركة.

وقالت وزارة الخارجية الكازاخستانية الأربعاء في بيان: “نأسف لأن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسن، سيضطر لعدم حضور المحادثات المقبلة لأسباب صحية، وسيرأس وفد الأمم المتحدة نائبه”.

وذكر البيان أن “ممثلي لجنة الصليب الأحمر الدولية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، سيصلون إلى العاصمة نور سلطان لحضور الاجتماع الدوري لمجموعة العمل حول المحادثات بخصوص سوريا”.

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وأضاف: “ستجري المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف في اليوم الأول خلف الأبواب المغلقة، وستعقد الجلسة العامة في اليوم التالي، وسيتم تقديم النتائج الرئيسية للمحادثات التي تستمر يومين في بيان مشترك للضامنين في عملية أستانا”.
وفي السياق، تلقى لبنان دعوة مزدوجة من جانب كل من روسيا وكازاخستان للمشاركة في المباحثات، وسيحضر الاجتماعات بصفة مراقب، مثل ​العراق​ والأردن، وفق وسائل إعلام لبنانية.

وقد كلف لبنان السفير غدي خوري​، مدير العلاقات الخارجية في وزارة الخارجية اللبنانية، ومدير مكتب وزير الخارجية، جبران باسيل، بتمثيله في جولة المحادثات المرتقبة​.

وبالإضافة إلى المشاركة اللبنانية الأولى، يشارك العراق أيضاً لأول مرة في المباحثات بصفة مراقب.

 

المصدر: – العربية.نت

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