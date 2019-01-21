بالفيديو والصور: لاجئ سوري يقدم الطعام لموظفي الحكومة الأمريكية “مجاناً”

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يقدم اللاجئ السوري ياسين طرو، الطعام مجانًا في مطعمه الذي افتتحه بولاية “تينيسي” الأمريكية، لموظفي الحكومة الفدرالية، نظرًا لعدم تقاضيهم مرتباتهم بسبب استمرار أزمة إغلاق الحكومة الفيدرالية.

ويكفي للموظف الأميركي إبراز هوية عمله من أجل الحصول على وجبته من مطعم “فلافل هاوس”، بينما تناقلت وسائل إعلام أميركية خبر الحملة التي أطلقها اللاجئ السوري تجاه موظفي الحكومة.

وتناقلت عدة وسائل إعلام إمريكية خبر الحملة التي أطلقها اللاجئ السوري، تجاه موظفي الحكومة.

وفي حديثه للأناضول، اعتبر طرو الحركة التي أطلقها مطعمه، بأنّها “مبادرة حب”.

وقال طرو: “بعد اندلاع الأحداث في سوريا العام 2011، لجأت العام 2014 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الناس في ولاية تينيسي، كانوا إيجابيين معنا وساعدونا، ونحن قررنا أن نرد لهم هذا الجميل”.

وأوضح أنّ عدد الموظفين يزداد يومًا بعد يومًا، مصطحبين معهم عائلاتهم.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجلة “ريدرز دايجست” اعتبرت مطعم “فلافل هاوس” أفضل مكان في إمريكا.

ومن الجدير بالذكر أنّ الحكومة الفدرالية مغلقة منذ 30 يومًا بسبب الأزمة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على خلفية بناء الجدار مع المكسيك.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين لرفضهم مقترحات قال إنها تهدف إلى إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال إن خططه رفضت حتى قبل أن يطرحها.



وكان ترامب قد طرح خططا جديدة، “تسويات”، لتنفيذ مشروع الجدار الحدودي مع المكسيك، من أجل إنهاء الإغلاق الجزئي الذي يشل مؤسسات حكومية منذ أكثر من أربعة أسابيع.

ووصف الديمقراطيون المقترحات بأنها “غير مقبولة” و”غير فعالة” و”مخاطرة”.

لكن ترامب لا يزال متمسكا بضرورة توفير مبلغ 5.7 مليارات دولار لتمويل بناء الجدار المثير للجدل.