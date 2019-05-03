لبنان خارج إعمار سوريا

كشفت المستشارة السياسية والإعلامية لرئيس النظام السوري بشار الأسد بثينة شعبان، أن الأخير حدد ثلاث دول فقط للسماح لها بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا، بعد نحو ثماني سنوات من الحرب الطاحنة.

وقالت شعبان، بحسب تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الدول هي: روسيا، والصين، وإيران، مشيرة أن الأسد قال إن “الدول التي وقفت بجانب سوريا خلال سنوات الحرب هي فقط من سيسمح لها بالمشاركة في إعادة إعمار البلاد”.

وذكرت أن الأسد أكد على رفضه أن تكون الدول التي “حاربت” ضده مشاركة في إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن إعادة الإعمار لن تتم قبل انتهاء الحرب بالكامل.

المصدر روسيا اليوم