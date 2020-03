مسيرات تركية ترصد منظومات الدفاع الجوي الروسية في سوريا

وبحسب المعلومات المتداولة، أظهر التسجيل المتداول، طائرات تركية مسيرة من طراز “بيرقدار” تتبع حركة منظومات الدفاع الجوي “بانتسير”، وتحلق فوقها في إدلب. في ما يعتبر رداً على الادعاءات التي قدمتها وكالات أنباء روسية قبل أيام، زعمت فيها أن الحديث عن تدمير منظومات الدفاع الجوية الروسية في سوريا خلال عملية “درع الربيع” استند إلى فيديوهات مزورة.

وفيما انتشرت قبل أيام مقاطع فيديو مزورة مأخوذة من ألعاب إلكترونية مثل لعبة “أرما 3” على أنها في سوريا، ونشرها إعلاميان تابعان للنظام السوري، ادعيا أن اللقطات تمثل تصدي دفاعات النظام للطائرات التركية. فيما انتشر مقطع وحيد من اللعبة نفسها بشكل محدود في “تويتر” زعم أصحابه أنه يمثل استهداف الطائرات التركية للدفاعات الروسية.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق، تدمير 8 منصات دفاع جوي للنظام السوري في إطار العملية العسكرية، فضلًا عن عشرات الدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع، وتحييد عدد كبير من المسلحين، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية.

#BREAKING

Footage of the #Pantsir #S1 (SA-22) air defense system that was shot down by Turkish armed #UAVs in #Seraqip on the night of 03MAR2020 while its radar was active. Thermal camera traces on the side of the battery indicate the system was engaging against Turkish aircraft. pic.twitter.com/jqICENIEYV

— Clash Report (@clashreport) March 3, 2020